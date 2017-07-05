Muhtar Erginyürek’ten Tuşba Belediyesine teşekkür

Dr. Fevzi Özgökçe’ye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Tuşba Belediyesinin 2017 yılında tüm mahallelerde yürüttüğü hummalı çalışmalar, mahalle muhtarlarının takdirini alıyor. Tuşba Belediyesi kurulmadan önce mahallelerine hizmetlerin sınırlı ulaştığını ve zaruri işlerin yapılması hususunda aylarca beklediklerini belirten Satıbey Mahalle Muhtarı Ferzende Erginyürek, “Burada sizlerin huzurunda öncelikle Tuşba Belediye Başkanıma bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Tuşba Belediyesi kurulmadan önce mahallemize bir hizmeti getirmek için aylarca bekliyorduk. Dilekçelerimize cevap alamıyorduk. Araya il encümenleri koyuyorduk, ama nafile. Yinede zaruri bir hizmetimizi yaptırabilmek için 4-5 ay bekliyorduk. Şimdi Allah razı olsun, Tuşba Belediye Başkanımız ve çalışanları dilekçelerimize 5-10 gün içerisinde cevap veriyorlar. Acil işlerimizde bir telefonla tabiri caizse koşarak geliyorlar. Gördüğünüz gibi şu an mahallemizde yol çalışmaları yapılıyor. Atık sular, yapılan korige boru çalışmaları ile yeraltına alınıyor. Şimdi mahallemizde tüm altyapı ve yol çalışmaları tamamlandı. Mahallemizde sadece bir eksiğimiz kaldı, o da asfalt çalışması. Bizler belediye başkanımıza inanıyoruz, en kısa zamanda mahalle içi yollarımız asfaltlanacak ve bu eksiğimiz de giderilecek. Mahallemizde başta camimiz yoktu. Tuşba Belediyemiz camimizin yapılmasında çok büyük destekleri oldu. Camimiz bitti şimdi ibadetlerimizde başkanımıza ve belediye çalışanlarına dua ediyoruz. Taziye evimiz yoktu, taziye evini de yapıtılar. Tarımsal sulamalarımızı yapabilmemiz için sulama kanalları yapıldı. Köyümüzün içinden geçen pis sular için yeraltından borular döşeyerek bizi pis kokulardan kurtardılar” dedi.

“Tuşba Belediyesi sayesinde mahallemiz gül kokuyor”

Tuşba Belediyesi sayesinde mahallenin gül koktuğunu dile getiren Erginyürek, “Eskiden bizim mahallemizin içinden kokudan geçilmiyordu. Herkesin kapısının önü çöp yığınlarıyla dolmuştu. Şimdi Tuşba Belediyemizin bıraktığı galvanizli çöp konteynerleri sayesinde kimsenin kapısının önünde çöp yok. Herkesin bahçesinin girişinde çöp konteyneri var. Mahallemizde çöplerde belediye ekiplerince zamanında ve programlı alınıyor. Allah’a şükürler olsun şimdi mahallemizde kötü koku falan olmuyor. Tabiri caiz ise mahallemiz gül kokuyor. Başkanından, müdüründen, zabıtasından ve belediye personelinden memnunuz” diye konuştu.

“Tuşba Belediye Başkanımıza ve Tuşba Belediyemize çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz” diyen Erginyürek, “Sorun ve sıkıntılarımızı kendilerine iletebiliyoruz. Ben buradan tekrar başta Tuşba Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Özgökçe’ye ve tüm belediye çalışanlarına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.