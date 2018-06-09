Muhtardan örnek davranış

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahalle muhtarı Yunus Beyazer, arazide uçamaz durumda olan Leyleği zarar gelmesin diye evine götürerek hayatta tutmaya çalışıyor. Evcil hayvanlar gibi evin bahçesinde besleyerek akşamları ise kümese bırakıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazer, “İlçeden eve geliyordum, baktım bu Leylek arazinin içinde hasta ve bitkin bir vaziyette yürüyordu. Yanına gittim baktım uçamıyor. Köpekler yiyebilir veya başka bir zarar gelmesin diye yakaladım arabama aldım ve eve getirdim. Yakalarken de yanağıma gagasıyla zarar verdi. Çok sinirli bir misafir. Şimdi evde ekmek veriyorum, kasaplardan et getirip veriyorum, sabahları süt içiriyorum yani ne yiyebiliyorsa ununla besliyorum. Üç gündür evde bakıyorum, ancak çok sinirli daha birbirimize alışamadık inşallah birbirimize alışırız. Ben samimi olarak yaklaştım ancak çok sinirliydi yanağıma saldırdı. Allahtan gözüme denk gelmedi. Şimdilik besliyoruz ekmeği ıslatarak veriyorum. Veteriner hekime de götüreceğiz, sağlığına kavuşunca zaten doğaya bırakacağız” dedi.

Engelli ve yatalak hasta ziyaretleri nedeniyle mahallede bulunan Muradiye Genç Adımlar Dernek Başkanı Selçuk Yay ise, Leyleği severek muhtarı duyarlı davranışından dolayı takdir etti. Yay; “Yumaklı Mahalle muhtarımız yolda bulduğu Leyleği evine getirerek beslemesini sağlıyor. Bir hayvan sever örneği göstererek zarar gelmemesi için evinde besliyor. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım ki sağlığına kavuşarak doğada hayatına devam eder” dedi.