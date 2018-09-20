Muhtardan Örnek Davranış

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahalle muhtarı İhsan Yay, mahallesinde altyapı olmayan sokaklarına önce altyapı çalışmaları yaptırarak kanalizasyon sıkıntısından kurtardı.

Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi muhtarı İhsan Yay, altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra parke taşı olmayan mahallenin değişik sokaklarına parke taşları döşettirerek sokakları toz-topraktan kurtardı.

“Mahalleme hizmet benim görevimdir”

Mahallemin bazı sokaklarında altyapısının olmadığını ifade eden Muhtar İhsan Yay; “Vatandaşlar fosseptik çukurları kazarak ihtiyaçlarını gideriyorlardı. İlk olarak bu sıkıntıyı Su Kesintisi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (VASKİ), destekleriyle gidererek altyapı olmayan sokaklara altyapı çalışmalarını bitirdik. Daha sonra bu yapılan çalışmalar neticesinde sokaklar haliyle bozuldu, çukurlar ve çökmeler oluştu. Belediyenin desteğiyle de bu yolları düzelterek parke taşlarını döşettirdik. Mahallemi düzene sokmaya çalışıyorum. Ancak sorunlar tabiki bitmiyor. Mahallemizin daha doğrusu ilçenin su sıkıntısı var. Bu su sıkıntısını da giderebilirsek ilçe vatandaşları rahata kavuşacaktır. Bu benim olduğum gibi tüm muhtarların görevidir. Biz mahallemize daha doğrusu vatandaşlarımıza hizmet yapmak için bu göreve gelmişiz. Bu görevi de kış gelmeden en güzel bir şekilde yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.