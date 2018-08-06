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06 Ağustos 2018 10:18

Muhtardan VASKİ personeline ikramlı teşekkür

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri tüm yerleşim birimlerinde çalışmalarını sürdürürken, tatlı sürprizlerle de karşılaşıyorlar.

Muhtardan VASKİ personeline ikramlı teşekkür

06 Ağustos 2018 10:18

Bazen mahalle halkı tarafından ekiplere çay ikram edilirken, bazen de mahalle muhtarları tarafından mükellef bir sofra ile ödüllendiriliyorlar.


Bunun bir örneği de Gevaş’ta yaşandı. VASKİ Gevaş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahallede ek içme suyu hat çalışması başlatıldı. Mahalleli tarafından sevinçle karşılanan hizmetlerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, ekipler Mahalle Muhtarı Fikret Ergenç’in hazırladığı sürprizle karşılaştı. Ekipleri kendi bahçesinde hazırladığı sofraya misafir eden Orta Mahalle Muhtarı Fikret Ergenç, ekipleri Güney Şube Bölgesi Müdürü Tevfik Ergenç ile birlikte sofraya misafir etti. Muhtar Ergenç, yemek servisini de bizzat kendisi yaparak vefa örneği gösterdi. VASKİ’nin Gevaş’ta yaptığı hizmetleri tarihi olarak gördüklerini anlatan Fikret Ergenç, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ın gelmesiyle hasret kaldığımız hizmetlere kısa zamanda kavuştuk. Güney Bölgesi Müdürü Tevfik Ergenç’in de bunda büyük katkısı var. Biz de bugün bu çalışmalara teşekkür mahiyetinde ekiplere bir yemek programı düzenledik. Onların emeğine karşılık bizim yemeğin sözü olmaz. Onlara minnettarız” şeklinde konuştu.




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