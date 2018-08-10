Muhtarlar halı sahada ter döktü

Muhtarlar arasındaki kaynaşmayı sporun birleştirici ruhuyla sağlamak amacıyla düzenlenen maçta, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de forma giydi. Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün vuruşu ile başlayan, kırmızı ve yeşil takımlar arasında çekişmeli ve renkli geçen maçı 6-5 kırmızı takım kazanırken, muhtarlar sportmenlikleri ve güzel oyunlarıyla göz doldurdu.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlar için yapılan sosyal etkinliklerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.