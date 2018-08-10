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10 Ağustos 2018 11:58

Muhtarlar halı sahada ter döktü

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan organizasyonla ilçede görev yapan muhtarlar halı sahada futbol maçı yaptı.

Muhtarlar halı sahada ter döktü

10 Ağustos 2018 11:58


Muhtarlar arasındaki kaynaşmayı sporun birleştirici ruhuyla sağlamak amacıyla düzenlenen maçta, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de forma giydi. Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün vuruşu ile başlayan, kırmızı ve yeşil takımlar arasında çekişmeli ve renkli geçen maçı 6-5 kırmızı takım kazanırken, muhtarlar sportmenlikleri ve güzel oyunlarıyla göz doldurdu.


Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlar için yapılan sosyal etkinliklerin bundan sonra da devam edeceği belirtildi.




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