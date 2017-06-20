Muhtarlar, Tuşba Belediyesinin çalışmalarından memnun

Dr. Fevzi Özgökçe ve belediye çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkürlerine devam ediyorlar.

Tuşba Belediyesi, 67 mahallede ayırım yapmaksızın belli bir program dahilinde yaptığı başarılı hizmetlerle toplumun her kesiminden beğeni ve takdirlerini kazanıyor. Gedikbulak Mahallesi Muhtarı Cevdet Çeliktaş, yapılan çalışmalardan dolayı Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin Tuşba için gece gündüz demeden çalıştığını ve kaliteli hizmetler verdiğini ve yapılan çalışmalardan hem mahalle sakinlerinin hem de kendilerinin memnun olduğunu dile getiren Gedikbulak Mahalle Muhtarı Cevdet Çeliktaş; “Tuşba Belediyemizden çok memnunuz. Biliyoruz zor şartlarda, kıt imkanlar ile kaliteli hizmetler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Özelikle başkanımıza çok minnettarız. Mahallemizde ve diğer tüm mahallelerde neye ihtiyacımız olursa, kendisine rahatlıkla her saatte ulaşabiliyor ve hemen ihtiyacımız için ekiplerini görevlendiriyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, mahalle muhtarı ve köylüler ile sürekli istişare ederek ve bir iş yapılacak ise önce çalışmalar hakkında bilgi alarak, ayrıca varsa başka eksikliklerin giderilmesi için yerinde inceleme yapmaktadır. Tespit ettikten sonra acil olan ihtiyaçları neler ise ilçe belediyelerin yapması gereken görevlerini bir bir yerine getiriyor. Mahallemizde özellikle yol genişletmesi, yol çalışması mahalle içinde şu ana kadar çok sıkıntılı olan yerlere el attılar. Öncellikle zemin hazırlama, reglaj sonrasında stabilize ve inşallah akabinde de kilit parke taşlarıyla özellikle bütün mahallelerimizi önce tozdan çamurdan kurtarıp sonra da insanlarımızın daha mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri yollara kavuşturacaklardır” dedi.

Başkan Özgökçe’nin her konuda muhtarlara destek verdiğini belirten Çeliktaş, yapılan hizmetlerin yerinde ve insan sağlığı düşünülerek yapıldığını söyledi. Çeliktaş; “Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Yılladır yapılmayan eksiklikler gündemimizdeydi. Sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Fevzi Özgökçe bu eksikliklerimizi gideriyor. Mahallemizi en güzel, yakışır haliyle gerek sulama kanalları gerek kilit taşı, stabilize ve diğer hizmetler gerçekleştirildi. Mahallelimiz ve halkımız en güzel belediyecilik hizmetini başkanımızın öncülüğünde gördü. Başkanımızdan Allah razı olsun. Tüm gayreti ve enerjisini halkına hizmet için sarf ediyor. Gece gündüz mesai mefhumu tanımadan bizlerin yanında oluyor. Gedikbulak Mahalle Muhtarı olarak ve Gedikbulak Mahallesi sakinleri adına biz belediye başkanımızdan çok memnunuz, Allah muhafaza eylesin ve kendilerinden razı olsun’’ diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanının 3 kilometreden mahalleye sulama suyu için kanal yaptırarak kendilerine destek olduğunu dile getiren Çeliktaş, “Birçok tarım arazimiz vardı, ama sulama yapamadığımız için çorak ve işlenmiyordu. Başkanımızın girişimleri ile şimdi bu topraklar bu güzel kanallardan akan suyla hayat bulacak, vatandaşlarımız tarımını en iyi şekilde yapacak, üretimde daha güzel ve daha bereketli ürünler elde edecek inşallah. Bu çalışmalarla birlikte yollarımızın bakım ve onarımı düzenli olarak yapılıyor. Cami, taziye evi tadilatlarının yapılmasına büyük destekler veren belediye başkanımız; okul, cami ve taziye evi gibi toplu kullanım alanlarımızın bahçelerini de kilit taşı ve parke ile döşetip peyzaj çalışmaları ile yeşil alanlar oluşturdu. Oluşturulan bu alanlara oturma bankları, modern çardaklar ve dış mekan çöp kovaları ve ağzı kapalı galvanizli 400 metreküplük çöp konteynerleri ihtiyaç duyulan tüm sokaklarımıza dağıttı. Malumunuz Tuşba Belediyemiz kurulmadan önce köyümüzden ve kırsal kesimdeki hiçbir köyde çöpler alınmazdı. Ancak Allah başkanımızdan ve çalışanlarından razı olsun, göreve geldikleri günden bugüne kadar düzenli olarak ve bir an dahi aksatılmadan çöplerimiz alınıyor. Özelikle temizlik işleri ve çevre koruma konusunda başkanımız çok hassas. Gedikbulak Mahallemizin tüm sokaklarına başkan bey göreve geldikten sonra kapaklı çöp konteynerleri dağıtarak düzenli olarak çöpler alınmakta ve bu konteynerler dezenfekte edilmektedir. Taziyelerde, düğünlerde ve tüm toplu etkinliklerde Tuşba Belediyemizin temizlik ekibi gelerek programın hemen ardından çıkan çöpleri ayrı geri dönüşüm araçlarıyla da anında alıyorlar. Bu konuda kendilerine özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten belediyemiz ile hizmet adına hiçbir sorun yaşamıyoruz. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Mahallem ve şahsım adına çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye teşekkür ederim” şeklinde konuştu.