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23 Aralık 2016 10:23

Muhtarlardan Genel Sekreter Yaşar’a ziyaret

Muhtarlardan Genel Sekreter Yaşar’a ziyaret

23 Aralık 2016 10:23

Van’ın Tuşba ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar’ı ziyaret etti.
Tuşba ilçesinin mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar’ı ziyaret ederek, görüş ve önerilerini sundu. Muhtarlar, Genel Sekreter Mehmet Yaşar’ın daha önceki dönemlerden de tecrübelerine şahit olduklarını belirterek, bundan sonra da deneyimlerinden faydalanacaklarını ve bunun il için bir fırsat olduğunu söylediler. Mahallelerin birçok hizmet beklediğini dile getiren muhtarlar, “Yeni çalışma sezonunda Van için yeni hizmetlerle tanışacaklarına inanıyoruz. Belediyeye her türlü desteği de vermeye hazırız” dediler.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar ise, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Muhtarlarla istişareye ayrı bir önem veriyoruz. Onların görüş, düşünce, eleştiri ve eksiklikleri dile getirmesinden memnuniyet duyarız. Çünkü onlar toplumun sesi ve seçilmiş temsilcileridir. Bu ilde hizmette kalite ve verimlilik adına ne gerekiyorsa yerine getirilecektir. Toplumun nabzını en iyi şekilde tutan muhtarlarımızın belirttiği konuların takipçisi olacağız. Bizler Van için ortak hareket edecek ve hizmetleri birlikte başaracağız” diye konuştu.



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