Muradiye Belediyesinden iftara davet

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel tarafından verilen iftar yemeği öncesi palyaçolarla tarafından vatandaşlar davet edildi. Belediye binası önünde düzenlenen iftar yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, kurum amirleri ve ilçe halkı katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel, “Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken, tekrar vatandaşlarımızla bir arada olmak istedik. Bu etkinlikler bizi vatandaşlarımızla bir araya getirmek için iyi bir vesile oluyor. Vatandaşlarımız da bir değişiklik yaparak birkaç günde olsa evde yemek pişirmesinler, hep birlikte olalım istedik. Altıncı kezdir vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” dedi.

Palyaçoların gelen çocukları eğlendirdiğini belirten Çelikel; “Çocuklar için de bir değişiklik oldu. Hem iftar yemeği hem de palyaço etkinliği Ramazan ayının sonuna gelirken güzel bir iftar akşamı oldu. Şimdiden vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.