’Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ başladı

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin “zorlu yolculuğu” başladı. Van’da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin göçü başladı. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar balık üremeleri öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına gitmeye çalışırken, vatandaşlarda göçün izlenebildiği yerlerden Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye’deki Bendimahi Çayı’na akın ediyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Gözcüleri Derneği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında tedbir alınıyor. Balıkların zorlu yolcuğunu görmek isteyenler için oluşturulan izleme alanları, vatandaşların akınına uğruyor. Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Van’ın Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı’na gelen vatandaşlar, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşan balıkları izlemenin keyfini yaşıyor.

Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi, balıkların bu muhteşem göçünü Türkiye ve dünyaya duyurmak için 2 gün sürecek olan ‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ düzenledi. Yağmurun etkili olduğu festivalin açılışında bir konuşma yapan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Harun Yücel, "İlkini düzenlediğimiz ’Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ hoş geldiniz. Muradiye 5 bin yıllık tarihi coğrafyası ile insanıyla kadım bir kültürdür. İlçemiz hak ettiği yere ulaşması için bizler de kaymakamı ve belediye olarak elimizden geleni yapmaktayız. İlçemizin potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış olup bu amaçla ulaşım, sosyal, kültürel ve turistik altyapısını genişlemek adına çeşitli yatırımlar yapılmıştı. Bu yaz içerisinde inşallah Muradiye Şelalesi’nin restorasyon ve peyzajı, ilçe otogarının yapılması, üniversitenin faaliyete geçmesi, doğalgazın ilçemize gelmesi, semt sahalarının yapılması, köy ve mahalle yollarının yapılması, ilçe merkezinin peyzaj altyapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla ilçe merkezinin su sorunun çözülmesi ve ve bunun gibi pek çok hizmetin tamamlanması sağlanacaktır. Tek amacımız vardır o da siz değerli Muradiye’lilere hizmet etmektir. Bugünkü festivalimize hem birlik ve beraberliğin bir göstergesi, hem de doğal zenginliklerimiz olan inci kefali bizim korunması adına önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki inci kefali kilometrelerce tersine akan Bendimahi Çayı’nı uçarak, sıçrayarak ama vazgeçmeden hedefine ulaşmaya çalışıyorsa bizler de Muradiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, ise yaptığı konuşmada, "Altıyüz bin yıldır burada bir balığın göçüne şahit oluyoruz. Bugün festivalin ilk günü. Anadolu’da yağmur her zaman berekettir, hayırdır. Şu anda yağmur yağıyor. Gerçi hepiniz ıslanıyorsunuz ama bu festival belki de ilerleyen yıllarda çok daha güzel, çok daha kalabalık geçeceğini inancındayım. İnci kefali maksimum 7 yıl yaşıyor ve 3 yaşında buraya geliyor. Eğer bu değere sahip çıkabilir ve bu değeri koruyabilirsek ileride bu değerden çok daha insanlar ekmek yiyecek olacak. Belki de buraya binlerce insan gelecek balıkların göçünü görecek. Burası balıkla tanınacak, balıkla bilinecek. Balığın gerçek sahibi sizlersiniz. İlk baştaki görev size düşüyor. Balığı koruyalım, balığa sahip çıkalım" dedi.