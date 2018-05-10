’Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ hazırlıkları tamamlandı

Festival ile ilgili bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, “Bu yıl inci kefali balık göçü festivalinin ilkini 12-13 Mayısta ilçemizde gerçekleştireceğiz. Bu tabi oldukça önemli bir balık göçü olayı. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok nadir görülen bir şey. Ancak ülkemizdekinin özelliği çok kolaylıkla gelip ulaşılabilecekleri bir mesafede izleyebilecekleri bir görsel şölen sunuyoruz. Kuzey ülkelerinde de var, ama buralara ulaşmak gerçekten çok zor. Uzun bir yolculuktan sonra belki bir iki günlük yürüme mesafesinde balık göçünü İskandinav ülkelerinde görülebiliyor. Ama ülkemizde Van’dan 40 dakikalık bir mesafede, vatandaşlarımız Türkiye’den herhangi bir yerden rahatlıkla gelip görebilecekleri kolayca ulaşabilecekleri bir alanda. Bu hafta sonu bütün vatandaşlarımızı Muradiye ilçesine bekliyoruz” dedi.

“Balıklar dünyaya nerede geldiyseler yumurtalarını oraya bırakıyorlar”

“Balıklar nerede olurlarsa olsunlar, anneleri yumurtalarının nerede bıraktı ve dünyaya nerede geldilerse aynı noktaya geliyorlar” diyen Kaymakam Yücel, “Balıklar aynı noktada yumurtalarını bırakıyorlar. Bu nesillerdir böyle gidiyor. Bu manada gerçekten nerede olurlarsa olsunlar hani 300 kilometre bir mesafede olsa nerede doğduysa oraya geliyor. İşte bizim bu göçün ve üreme olayının olduğu alanın yüzde altmışı bizde. Muradiye ilçesinden geçen Bendimahi Çayına buraya 300 kilometrede, 500 kilometrede olsa geliyor yumurtasını bırakıyor ve geri gidiyor” şeklinde konuştu.

“Balıkların neslinin sürdürülmesi hem ekonomik hem de ekolojik olarak gerekli”

Festival etkinliklerine nelerin olacağını söyleyen kaymakam Yücel, “Festivalde konserlerimiz olacak, satanlarımız olacak, halk oyunları gösterilerimiz olacak ki en önemlisi tabii balık göçünü canlı olarak izlemek fırsatı bulacağız. Hem Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabi polisiye tedbirleri bir noktaya kadar tedbirler alınabiliyor. Ama farkındalık oluşturmak gerekiyor. Van Gölü’nün ekolojik dengesini, Van’ın ekolojik dengesinde gerçekten bu balıklar oldukça önemli bir yer tutuyor. Sadece ekolojik dengesinde değil aynı zamanda ekonomik manada da yaklaşık 14 bin kişi Van gölünden ekmek yiyor, yüzlerce tekne var. Bu manada bu balıkların neslinin sürdürülmesi hem ekonomik hem de ekolojik olarak gerekli. Biz dediğim gibi sadece polisiye önlemlerini bunu durduramayacağımızı biliyoruz. İnsanımıza gerekirse tek tek anlatıyoruz, anlatacağız. İnşallah bu balıkların bundan sonra sonsuza kadar varlığını sürmesini sağlayacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.