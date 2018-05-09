Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 12-13 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek ‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ için hazırlıklar devam ediyor. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek olan festivalde, şişme oyun parkı, uçurtma şenliği, resim sergisi ve bir çok etkinlik düzenlenecek.

Festival ile ilgili açıklama yapan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, “Hafta sonu inşallah ’Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’nin ilkini gerçekleştireceğiz. Malum olduğu üzere Van Gölü havzasında balık göçünün en yoğun yaşandığı Bendimahi Çayıdır. Bu da ilçemizde bulunmaktadır. Bu nedenle bunun farkındalığını gösterebilme, hem de inci kefali maalesef ki soyu tükenmesi olan bir canlımız, bir değerimizdir. Bunun farkındalık oluşturabilmek, bunun önüne geçebilmek, insanlarımıza değerini anlatabilmek adına bu festivalin yararlı olduğunu düşündük. Biraz önce Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Mustafa Akkuş hocamız çok güzel bir bilgi paylaştı. Dünyada buna benzer Somon balıklarının göçü var. Ama bu göçe ulaşabilmek için uzun bir yol gitmeniz daha sonrada belki 1-2 gün yürümeniz gerekiyor ki bu göçü görebilesiniz. Burada yapılan bu göç, yani ilçemizde gerçekleşen bu göçü Ankara’dan, İstanbul’dan birkaç saate gelip görebiliyorsunuz. Van’a çok yakınız. Van’daki vatandaşlarımız gelip yarım saate görebilirler bu manada da bunun bilinmesi ülkemiz için ülke ve il turizmi için yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.