Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:44

‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’

Van’ın Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ düzenlenecek.

‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’

09 Mayıs 2018 09:44


Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından 12-13 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek ‘Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’ için hazırlıklar devam ediyor. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek olan festivalde, şişme oyun parkı, uçurtma şenliği, resim sergisi ve bir çok etkinlik düzenlenecek.


Festival ile ilgili açıklama yapan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, “Hafta sonu inşallah ’Muradiye Bendimahi Balık Göçü Festivali’nin ilkini gerçekleştireceğiz. Malum olduğu üzere Van Gölü havzasında balık göçünün en yoğun yaşandığı Bendimahi Çayıdır. Bu da ilçemizde bulunmaktadır. Bu nedenle bunun farkındalığını gösterebilme, hem de inci kefali maalesef ki soyu tükenmesi olan bir canlımız, bir değerimizdir. Bunun farkındalık oluşturabilmek, bunun önüne geçebilmek, insanlarımıza değerini anlatabilmek adına bu festivalin yararlı olduğunu düşündük. Biraz önce Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Mustafa Akkuş hocamız çok güzel bir bilgi paylaştı. Dünyada buna benzer Somon balıklarının göçü var. Ama bu göçe ulaşabilmek için uzun bir yol gitmeniz daha sonrada belki 1-2 gün yürümeniz gerekiyor ki bu göçü görebilesiniz. Burada yapılan bu göç, yani ilçemizde gerçekleşen bu göçü Ankara’dan, İstanbul’dan birkaç saate gelip görebiliyorsunuz. Van’a çok yakınız. Van’daki vatandaşlarımız gelip yarım saate görebilirler bu manada da bunun bilinmesi ülkemiz için ülke ve il turizmi için yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç