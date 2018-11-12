Muradiye ilçesi ilk oteline kavuştu

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde iki iş adamı tarafından yaptırılan ve ilçede ilk olma özelliği taşıyan otel törenle açıldı.

İlçenin ilk 3 yıldızlı oteli ve bünyesindeki sauna hamam ve balık lokantasının açılışı, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel tarafından yapıldı. Açılıştan önce konuşan Kaymakam Harun Yücel, Fehmi Demir ve Mustafa Gökhan tarafından büyük bir özveriyle yapılan ve ilçede bir ilk olan 3 yıldızlı otel ile lokantanın hayırlı olmasını diledi. Yücel, “İlçede olmayan bir yatırımı gerçekleştiren, bu yatırımla ilçeye renk katan vatandaşlarımızı candan tebrik ediyorum. Bu iş yeri, ilçede büyük bir ihtiyaçtı. İlçeye ve dolayısıyla şelaleye gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sıkıntılarını da gidermiş oldular” dedi.

Bu işletmelere her zaman ihtiyaç duyulduğunu ve ilçeye sosyal anlamda büyük katkı sunduğunu dile getiren Yücel, “Burada çalışacak olan insanlarımız da ekmek sahibi olacak. Parası olanların ilçeye yatırım yapmaları için örnek oldular. İnşallah devamı da gelir. Dolayısıyla iş yerinin ilçeye ve sahiplerine hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İş yeri sahipleri Mustafa Gökhan ve Fehmi Demir ise, ilçede otel olmadığını belirterek, “İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler, kalacak yer bulamadıkları için burada kalmıyorlardı. Biz de ilçemizde olmayan bir yatırım yapmak istedik. Çok şükür bugün açılışımızı da gerçekleştirdik. Bizi yalnız bırakmayan ve iş yeri açılışımıza katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. İlçemizde kendi gücümüze göre bir yatırım yaparak bir katkı sağlamaya çalıştık. İlçemize bir fayda sağladıysak ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Genç Adımlar Dernek Başkanı Selçuk Yay da, ilçede olmayan bir hizmeti sunan ve yatırım yapan Mustafa Gökhan ve Fehmi Demir'e bir plaket verdi.

Açılışa Jandarma Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Amiri Hasan Gün, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.