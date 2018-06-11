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11 Haziran 2018 10:42

Muradiye Kadir Gecesi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar sahura kadar camilerde ibadet etti.

Muradiye Kadir Gecesi

11 Haziran 2018 10:42


Düzenlenen Kadir Gecesi programı, iftardan sonra Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Yatsı ve teravih namazından sonra cemaate kek ve çay ikramının yapılması ve tespih namazının kılınmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak ibadet yapıldı.


3 esnafın sponsorluğunda verilen sahurun ardından konuşan İlçe Müftüsü Abdüsselam Özdere, “Bu mübarek geceyi hep birlikte ihya ettik. Cenab-ı Mevla kabul buyurur inşallah. Bu cemaati, yani sizleri kimse zorla buraya getirmedi. Biz davet ettik sizde geldiniz. Bu bir inanç ve iman meselesidir. Bu programı bundan böyle bir gelenek haline getirerek Allah izin verirse her yıl aynı şekilde uygulamaya çalışacağız. Rabbim bu geceyi ihya eden tüm İslam aleminin ve siz cemaatin Kadir Gecesini mübarek eylesin” dedi.




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