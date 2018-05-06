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06 Mayıs 2018 10:47

Muradiye Şelalesi’nde ilkbahar coşkusu

VAN (İHA) – Van’da ilkbahar mevsimiyle birlikte adeta coşan Muradiye Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Muradiye Şelalesi’nde ilkbahar coşkusu

06 Mayıs 2018 10:47

İzmir’den Van’a gelin gelen kız, gelinliğiyle şelaleye gelerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Muradiye Şelalesi, hafta sonu nedeniyle vatandaşlarla doldu taştı. Adana’dan turistleri getiren tur rehberi Gülcan Akdağ, 10 yıldır turist rehberliği yaptığını belirterek, “Turumuzu Van, Bitlis ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine yönelik planladık. Tabi yaptığımız gezide, Doğubayazıt’a giderken yolumuzun üzerindeki muhteşem şelaleyi de görmek istedik” dedi.



Gelinlikle şelaleye geldi


İzmir’den Muradiye’ye getirilen gelin Tuğba Bilici ise, şelaleye hayran kaldığını belirterek, “Ben çok mutlu oldum. Eşimi ve ailesini çok sevdim. İzmir’den Van’a gelin gelmem ve bu şekilde karşılanmam mükemmel” ifadelerini kullandı.


İzmir’de yaşayan Muradiyeli damat Tuğrul Bilici ise, İzmir’de tanıştığı Tuğba ile evlendiğini söyleyerek, “Eşim ile önce İzmir’de düğün yaptık. Daha sonra memleketim olan Muradiye’deki ailemin evinde de düğün yapmak için geldik. Haliyle Muradiye Şelalesi’ni görmesi için eşimi buraya getirdim. Bu da bizim için güzel bir anı oldu” diye konuştu.


Ankara’dan gelen bir grup kadın ise, bölgeyi çok güzel bulduklarını söyleyerek, "Erzurum, Kars ve Muradiye Şelalesi bok keyifli bir bölge. Coğrafyası çok güzel ve keyifli. Bölgenin güzelliği, insanlarının sıcaklığı ve misafirperverliği bizi çok memnun etti. Bizleri çok iyi ağırladılar. Bu bölge güzel olan her şeyi hak ediyor. Bölgeyi ve bölge insanlarını çok seviyoruz. Hele yüzleri geleceğe ve aydınlığa doğru olanları daha çok seviyoruz" şeklinde konuştular.




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