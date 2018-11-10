Muradiye'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla Van'ın Muradiye ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 09,05'te ise tüm ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkçe öğretmeni Hediye Kanat yaptı. Öğrencileri tarafından şiir, oratoryo ve Atatürk konulu diğer etkinlikler sunuldu. Öğretmen Rabia Duman tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi sunuldu. Zeybek oyunuyla devam eden program resim- şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.

Anma programına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, Garnizon Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Torun, Emniyet Amiri Hasan Gün, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.