Muradiye’de 14 kaçak mülteci yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye arasında Şeytan Köprüsü mevkiinde yapılan yol aramalarında durumundan şüphelenen B.K. idaresindeki 65 DL O98 plakalı minibüs durdurularak arama yaptı. Yapılan aramada kimlik kontrollerinde yurda kaçak yollarla giren ve İstanbul üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 2’si çocuk 14 kaçak Afaganistanlı göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise kaçak göçmenlerden birinin üzerinde 400 TL sahte para bulundu. Kaçak göçmenler Muradiye Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde karınları doyuruldu. Sürücü B.K. gözaltına alınarak yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise yasal işlemlerinin ardından Van İli Göç İdaresi Merkezine gönderildiler.