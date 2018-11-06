Muradiye'de 26 bin 396 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 26 bin 396 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Doğubayazıt Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 26 bin 396 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan O.K. isimli şahıs ise tutuklandı.