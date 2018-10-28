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Muradiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Van’ın Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, kaymakamlık ve belediye başkanlığına ait çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Törene Kaymakam Harun Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Amiri Hasan Gün, kamu kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkânın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

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