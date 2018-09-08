Muradiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri 7 Eylül 2018 günü saat: 21.00 sıralarında yapılan yol kontrolünde bir minibüs durdurup arama yaptı. Minibüste arama yapıldığı sıra başka bir minibüs uygulama noktasında durmayıp kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sonucu kaçan minibüs, lastikleri patlatılarak yakalandı. Her iki minibüste yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdi tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 82 kaçak göçmen ile kaçakları taşıyan Gürpınar nüfusuna kayıtlı M.K. ile Erciş nüfusuna kayıtlı E.İ. isimli 2 sürücü yakalandı. C.Savcısının talimatı ile kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüleri gözaltına alınarak tahkikatın başlatıldığı belirtildi.