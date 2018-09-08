Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 13:31

Muradiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 minibüste yapılan aramada 82 kaçak göçmen ile göçmenleri taşıyan 2 kişi yakalandı.

Muradiye’de 82 kaçak göçmen yakalandı

08 Eylül 2018 13:31


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alpaslan Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri 7 Eylül 2018 günü saat: 21.00 sıralarında yapılan yol kontrolünde bir minibüs durdurup arama yaptı. Minibüste arama yapıldığı sıra başka bir minibüs uygulama noktasında durmayıp kaçmaya başladı. Jandarmanın takibi sonucu kaçan minibüs, lastikleri patlatılarak yakalandı. Her iki minibüste yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdi tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 82 kaçak göçmen ile kaçakları taşıyan Gürpınar nüfusuna kayıtlı M.K. ile Erciş nüfusuna kayıtlı E.İ. isimli 2 sürücü yakalandı. C.Savcısının talimatı ile kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüleri gözaltına alınarak tahkikatın başlatıldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç