Muradiye’de alt yapı çalışmaları başlatıldı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde alt yapı kanalizasyon bulunmayan mahallelere, Şehit Mehmet Bey, Karaoğlan, Kandahar, Yenişehir mahallelerinde başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaları adım adım takip eden Yenişehir Mahalle Muhtarı İhsan Yay; “Vatandaşlarımız yıllardır evlerinin önünde septik çukurlar üzerine yapılan küçük yapılar içerisinde ihtiyacını karşılıyorlardı. Büyük sıkıntı çeken vatandaşlarımız bundan böyle evlerinin içinde yaptıkları WC’leri rahatlıkla kullanabilecek ve evlerinin önündeki kokulardan da kurtulacaklar. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerine mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların ilçemiz açısından daha kullanımlı ve sağlığa uygunluk olabilmesi için ilçemize bir arıtma tesisinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, "VASKİ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan Muradiye ilçesi muhtelif mahallelerde kanalizasyon hattı yapım işinin ihalesi 30 Mart 2018 tarihinde yapılmış olup 4 Mayıs 2018 tarihinde işe başlanmıştır. 5 bin 245 metre olarak planlanan projenin yüzde45’i tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şehit Mehmet Bey, Karaoğlan, Kandahar, Yenişehir mahallelerindeki kanalizasyon probleminin büyük ölçüde çözülmesi planlanmaktadır. Yatırım bedeli yaklaşık 800.000,00 TL olan proje 2018 yılında tamamlanacaktır. 2019 yılında yapılması düşünülen ek kanalizasyon hatları ile Muradiye ilçesinin tamamının kanalizasyon sorunu çözülecektir" dedi.