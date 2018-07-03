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03 Temmuz 2018 21:53

Muradiye’de bir patlayıcının infilak etmesi sonucu çoban yaralandı

Van’ın Muradiye ilçesine koyunları otlatan Harun Beyaztaş isimli çoban, bir patlayıcın infilak etmesi sonucu yaralandı.

Muradiye’de bir patlayıcının infilak etmesi sonucu çoban yaralandı

03 Temmuz 2018 21:53


Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye 15 kilometre mesafede olan Devetaş Mahallesi’nde meydana geldi. Mera alanında koyunlarını otlattığı esnada koyunların içinde meydana gelen patlama sonucu bazı koyunların telef olduğu belirtilirken patlayıcıdan uzak olan Harun Beyaztaş da bacaklarından yaralandı.


Patlama sesine doğru giden çobanın babası Abdullah Beyaztaş ve mahalleliler çobanın yaralı olduğunu görünce 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine getirilen yaralı Harun Beyaztaş burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciş Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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