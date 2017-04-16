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16 Nisan 2017 00:08

Muradiye’de dere yatağında silah ve mühimmat bulundu

Van’ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçlerince dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muradiye’de dere yatağında silah ve mühimmat bulundu

16 Nisan 2017 00:08


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van’ın Muradiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına 15 Nisan 2017 günü yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Babacan Mahallesi kırsalında bir dere yatağında yapılan arazi incelemesi sonucunda;2 adet el bombası, 215 adet ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeğİ, 340 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet EYP düzeneği, 3 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet cep telefonu bataryası ile çok miktarda EYP düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme, ayrıca aramanın devamında toprağa gömülü olarak patlamaya hazır içi patlayıcı dolu 6 adet büyük tüp ele geçirilmiştir” denildi.




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