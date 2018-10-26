Muradiye'de etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 gündür etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Muradiye ilçe merkezinde akşama doğru fırtına ile birlikte etkisi devam eden yağmur, bir iş yerinin önündeki ağacı kökünden söktü. Yerinden sökülen ağaç o esnada seyir halindeki Nevzat Demir'e ait olan aracın üzerine devrildi. Kıpırdayamaz hale gelen araç sürücüsü aracın içerisinden can havliyle kendini dışarı attı. Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, ağacın altında kalan otomobili kurtarmak ise 1 saat sürdü.

Vatandaşların yardımıyla testere ile ağacın dalları kesildikten sonra devrilen ağacın altına giren kepçe tarafından ağaç kaldırılıp, otomobil olay yerinden çıkarıldı. Otomobili zarar gören sürücü, seyir halindeyken birden üzerine ağaç devrildiğini ifade ederek, otomobili hareket ettiremediğini söyledi. O anda çok korktuğunu söyleyen sürücü, "Can havliyle kendimi dışarı attım. Sonrasında da görüldüğü gibi aracım zarar gördü. Ancak bana bir şey olmadı o yeter Allah'a hamdolsun" dedi.