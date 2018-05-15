Muradiye’de kan bağışı kampanyası

İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kampanyayla polis, jandarma, savcı ve hakimler de destek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında doktor ve sağlık personelleri tarafından ilk olarak asker ve polislerin kan testleri yapıldı. Daha sonra durumları müsait olan güvenlik güçlerinden kan alındı. Kan veren güvenlik güçlerine kek ve soda ikramı yapıldı.

Kampanyaya Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat da kampanyaya katılarak kan bağışında bulundular.

Güvenlik güçleri, devletin ve milletin emrinde olduklarını, gerektiğinde Türk Kızılayına kan bağışı yaparak desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler.