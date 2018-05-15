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15 Mayıs 2018 14:50

Muradiye’de kan bağışı kampanyası

Van’ın Muradiye ilçesinde görev yapan güvenlik güçleri, Ramazan ayı öncesi Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Muradiye’de kan bağışı kampanyası

15 Mayıs 2018 14:50


İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kampanyayla polis, jandarma, savcı ve hakimler de destek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında doktor ve sağlık personelleri tarafından ilk olarak asker ve polislerin kan testleri yapıldı. Daha sonra durumları müsait olan güvenlik güçlerinden kan alındı. Kan veren güvenlik güçlerine kek ve soda ikramı yapıldı.


Kampanyaya Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat da kampanyaya katılarak kan bağışında bulundular.


Güvenlik güçleri, devletin ve milletin emrinde olduklarını, gerektiğinde Türk Kızılayına kan bağışı yaparak desteklerini esirgemeyeceklerini belirttiler.




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