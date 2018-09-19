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Muradiye'de Kaza 6 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ovapınar Mahallesi'nde Halis Tekin yönetimindeki 12 AF 377 plakalı kamyonetin yayla yolunda devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İki yaralı olay yerinden Erciş Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer 4 yaralı ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Muradiye Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan araç sürücüsü Halis Tekin, Paşa Tekin, Mesut Sulum, Rıfat Sulum ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Van'a sevk edildiler. Erciş ilçesine sevk edilen Nesim Sulum ve Agit Sulum'un ise Erciş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.


Kaza, yaylaya koyun bakmaya gittikten sonra dönüşte kaza yaptıkları belirtildi.

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