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31 Aralık 2016 11:17

Muradiye’de Mekke’nin Fethi programı

Muradiye’de Mekke’nin Fethi programı

31 Aralık 2016 11:17

Van’ın Muradiye ilçesinde AK Parti Muradiye Gençlik Kolları tarafından Mekke’nin Fethi etkinliği düzenlendi.
AK Parti Muradiye Gençlik Kolları tarafından Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kuveyt’te düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma" yarışmasında dünya 5’incisi olan Muhammet Sizcan tarafından okunan Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başladı. AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay ve AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın konuşması ile devam eden program, Ensar Vakfı İl Başkanı Osman Gülaçar’ın konuşması ile devam etti. Ensar Vakfı İl Başkanı Osman Gülaçar: “Ben Müslümanım diyenler hep zulme uğruyor, katlediliyor. Dünyada ne kadar çok adaletsizlik, zulüm var değil mi hâlen? Savaşlar, bozgunculuklar, ahlaksızlar bin türlü kötülük ayyuka çıktı ve her geçen gün de artıyor. İnsanoğlunun ve diğer canlıların, cansızların dünyasında. Oysaki iyilik adında, sevgi adında güzel şeyler vardı. Huzur vardı. Neden bu güzellikler egemen olmadı şu çok sevdiğimiz dünyaya. Neden onlarca insan katlediliyor, neden elinde parası olan yaşıyor, neden mazlumların sesi duyulmak istenmiyor?"
"Neden Filistin’de, Gazze’de, Mısır’da, Doğu Türkistan’da Allah diyen vuruluyor? Hâlbuki Hristiyan olan da, Yahudi olan da Allah diyordu. Hangi Hristiyan toplum zulme uğrayıp da göç ediyor, hangi Yahudi toplum aman istiyor dünyadan? Anlaşılan bu dünyaya özgürlük adı altında başka şeyler giydiriliyor. İşte durum bu, Allah diyen değil de “Ben Müslümanım” diyenler zulme uğruyor. Şüphesiz ki Allah katındaki tek dinin “İslam” olması ve ebediyete hakim olması şeytanın ve kötü ruhların zoruna gidiyor. Evet, olurdu elbet olurdu. Yaradan istese akan sular durur. Yüce Mevla ister, tüm kötülüklere dur der, helak ederdi bütün hayâsızları, bozguncuları. Cenneti şimdi yaşardı mahsunlar, cehennemin ateşini şimdi görürdü zalimler. Fakat O (CC), bize bildirdi yüce Kur’an’ı Hakim’de; “Kıyamet gününe yemin ederim". (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz). Bu imtihan dünyasının bir de öbür yüzü var. Herkesin hesaba çekileceği, Yüce Yaradanın bizi mutlaka yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekeceği gün gelecek" şeklinde konuştu.
Programa İlçe Müftüsü Selim Duman, bazı kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda katılımcılara Türk Bayrağı Kürtçe Kur-an’ı Kerim ve bazı Kürtçe dini kitaplar dağıtıldı.



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