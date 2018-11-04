Muradiye'de şeker pancarı sökümü devam ediyor

Van'ın Muradiye ilçesinde ekimi yapılan şeker pancarının sökümü devam ediyor.

Muradiye'de ekimi yapılan şeker pancarının sökümü sürerken, kimi çiftçiler sökümü elle, kimileri ise teknolojiden faydalanarak makinelerle yapıyor. Her yıl şeker pancarını kendi elleriyle traktörden boşaltan çiftçiler, bu yıl sunulan otomatik platform ile büyük bir kolaylık yaşıyorlar. Hava muhalefeti nedeniyle sökümün geciktiğini dile getiren çiftçiler, alım süresinin uzatılmasını istediler. 35 yıldır çiftçilik yapan Nadir Kemaloğlu, “Bugüne kadar şeker pancarı alımları 20 Kasım'a kadar yapılıyordu. Bu sene kantarın erken kapatılacağı söyleniliyor. Biz çiftçiler bunu kabul etmiyoruz. Şu an pancarımızın çoğu tarlaların içinde kalmış. Yağmur nedeniyle 10 gün tarlaların içine giremedik. Bu kantar kapatılırsa bu çiftçiler mağdur olur” dedi.

Fevzi Polat isimli çiftçi ise, Erciş'te bulunan fabrikaya ürünün götürülmesinin istenildiğini belirterek, “Bizim bunu yapacak gücümüz yok. Devlet bize sahip çıksın. Biz perişan oluruz. Şeker pancarımızın çoğu tarlada kalmış. Pancarımızı sökene kadar kantarın açık bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışan Yakup Demir isimli çiftçi de, “Fakir fukara perişan olacak. Kimse pancarını Erciş'e götüremez. Bizim fabrikaya götürecek imkanımız yok. Yazık bu insanlara” diye konuştu.

Mehmet Demir ve Şahabettin Yavrutürk ise, çiftçinin mağdur edilmemesini istedi.

Erciş Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Şevket Çiftçi, çiftçilerin şeker pancarının tarlada kalmayacağını belirterek, “Kantarın kapanması diye bir şey yok. Zamandan kazanmaları için kendi pancarlarını çok kolay teslim edebilmeleri için otomatik platform temin ettik. Şimdi kolaylıkla pancarlarını teslim ediyorlar. Fire konusuna gelince mevsim şartları nedeniyle pancara yapışan çamurdan dolayı tüm çiftçilerimize aynı muamele yapılmaktadır. Kimine yüzde 8, kimine yüzde 9 veya 10 olabiliyor. Tarladaki pancarlarını da tekrar kar ve yağmur yağmadan kısa sürede getirip teslim etmeleri için birkaç gün müsaade ediyoruz. Zaten fabrikaya getiren çiftçilerimizin taşıma ücretlerini de biz ödüyoruz. Çiftçilerimiz konusunda hiçbir sıkıntı yok, müsterih olsunlar. Kar ve yağmur yağmadan bir an önce getirip teslim etsinler” dedi.