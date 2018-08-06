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06 Ağustos 2018 18:28

Muradiye’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, narkotik uyuşturucu köpeği İbre ile bir araçta yapılan aramada 1 tabanca, tabancaya ait 32 fişek ve araç içerisinde zulalanmış 2 kilogram eroin ele geçirdi.

Muradiye’de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

06 Ağustos 2018 18:28


Edinilen bilgilere göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, D.S. isimli şahsın uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Muradiye Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan müşterek operasyon neticesinde 65 DD 420 plakalı otomobil durdurularak yapılan aramada 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 9 milimetre çapında 32 adet fişek ve otomobilin torpido alt haznesine zulalanmış yaklaşık 2 kilogram eroin ele geçirildi. Suça konu malzemelere el konularak, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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