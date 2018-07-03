Muradiye’de yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi

Muradiye Merkez Camisi’nde cami imamları Yahya Yılmaz, Faruk Ece, Mehmet Nuri Kartal ve Emrullah İnan, ayrı gruplar halinde öğrencilere Kur’an eğitimi veriyor. İmam Faruk Ece, öğrencilere abdest almayı öğreterek derse başlarken, şeker ikramı yapmayı da ihmal etmiyor.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaz kurslarının 25 Haziran 2018 Pazartesi günü bütün camilerde sabah saat 09.00’da başladığını ve 17 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Özdere, “Yaz Kur’an-ı Kerim kursları, bütün mahalle camilerimizde başladı. İlçe genelinde 40 bayan ve 70 erkek öğreticiyle yaz tatili boyunca şimdilik gelen bin 218’i kız ve bin 164’ü erkek öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 382 çocuğumuza hem Kur’an-ı Kerim öğretilecek, hem de dini bilgiler olan itikat, ibadet ve ahlak dersleri de verilecek. Ayrıca kız öğrencilerimiz için de yine Merkez Camimizde bulunan ve bayanlara ait yerde iki bayan hocamızla birlikte Kur’an eğitimi veriliyor” dedi.

Kur’an eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Müftü Abdulselam Özdere, “Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmuştur. Bu vesile ile tüm anne babalara sesleniyoruz, evlatlarımızı mutlaka bu kurslara gönderelim. Maksadımız öğrenmek isteyen herkese mukaddes kitabımızı okumayı öğretmektir. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız” diye konuştu.