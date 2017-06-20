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20 Haziran 2017 10:40

Muradiye’de yol asfaltlama çalışması

Van’ın Muradiye Belediyesi tarafından yürütülen yol asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muradiye’de yol asfaltlama çalışması

20 Haziran 2017 10:40


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Çelikel, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelikel; “Eski Van yolu olan Köşk Mahallesi ile Ovapınar güzergâhında eksik kalan ve vatandaşımızın mağduriyetine sebep olan 3,5 kilometre yol yapım işi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz üzere bitirildi. İlk etapta Ünseli, Alkasnak ile Keçikıran mahallelerinin ortak kullanımları olan yol asfaltlama çalışmalarına başladık. Bunların da en kısa zamanda asfaltlama çalışmaları bitirilerek vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek” dedi.


Mahalle sakinleriyle sohbet eden Çelikel, “Vatandaşlarımız en güzel hizmeti hak ediyorlar. Bugüne kadar bu hizmetlerin yapılmaması büyük bir kayıptı. Yaptığımız projelerle ilçemiz ve mahallelerimizi yaşanır bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, “Şimdiye kadar toz topraktan dolayı rahatlıkla dolaşamıyorduk, yapılan bu sıcak asfalt uzun ömürlü ve temiz bir yol oldu. Allah devletimize zeval vermesin. İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Fatih Çelikel’e teşekkür ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandılar.




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