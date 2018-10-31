Muradiyeli öğrenciler üniversiteye hazırlanıyor

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel, eğitim alanındaki hizmetleriyle öğrencilerin gönüllerini fethediyor.

Muradiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ‘Sürekli Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Muradiye Kaymakamı Harun Yücel, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Köylerden servislerle getirilen ve yemek ikram da yapılan öğrencilere, ücretsiz kaynak kitap desteği de verildiğini dile getiren Harun Yücel, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi, Sürekli Eğitim Merkezinde ücretsiz olarak üniversiteye hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz için gerekli olan kaynak desteğini de ücretsiz olarak sağlıyoruz. Buna karşılık öğrencilerimiz de üniversiteyi kazanarak bizleri mutlu ediyor. Bu yıl 30 öğrencimiz üniversiteli oldu. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Polat'a da verdiği destek ve çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.