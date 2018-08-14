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14 Ağustos 2018 12:56

Mustafa Sarı hocadan iki büyük eser

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.

Mustafa Sarı hocadan iki büyük eser

14 Ağustos 2018 12:56

Dr. Mustafa Sarı, inci kefalinin korunması için yaptığı çalışmalar ve Van’da yaşadığı olayların hepsini “Vazgeçme” isimli kitapta bir araya getirirken, çocuklar için de “İnciler Yola Çıkıyor” isimli bir kitap hazırlayarak inci kefalini çocukların daha iyi tanımasını amaçlıyor.


Van Gölü ve inci kefali denildiği zaman hepimizin aklına gelen ilk isim olan Prof. Dr. Mustafa Sarı inci kefalinin korunması için yaptığı çalışmalar ve Van’da yaşadığı olayların hepsini “Vazgeçme” isimli kitapta bir araya getirdi. Piyasaya yeni çıkan kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Ayrıca, her fırsatta çocukların geleceğimi olduğunu vurgulayan Mustafa hoca, çocuklar için “İnciler Yola Çıkıyor” isimli bir kitap hazırlayarak inci kefalini çocukların daha iyi tanımasını amaçlıyor.


Konuyla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Prof. Dr. Mustafa Sarı, ya da hepimizin tanıdığı ismi ile Balıkçı Mustafa Hoca, 2000 yıllarda yok olmak üzereyken verdiği mücadele ile yok olmaktan kurtarıp Van’ın hatta ülkemizin bir marka değeri haline getirdiği inci kefalini yazdığı yeni kitabı ile tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Kitap, Mustafa Hocanın genç bir asistan olarak geldiği Van’da 30 seneye yakın bir süre içerisinde yaptığı mücadeleyi ve inci kefalinin geldiği noktayı anlatıyor. Kitapta, inci kefalinin birçoğumuzun bilmediği gerçek öyküsü saklı. Okuduğumuzda inci kefalinin hayret verici öyküsünü bulacağımız kitap bizleri kimi zaman gülümsetirken kimi zamanda hayretler içerisinde bırakan olayları içermektedir. Kitap yalnızca inci kefalinin öyküsünü anlatmanın çok ötesinde bir kitap olup bir değişimin öyküsünü içermektedir. Kitabın İnci kefali başta olmak üzere Van’ın tanıtımına çok büyük katkı sağlayıp ilerleyen günlerde çok ses getireceği düşünülüyor. Dünya çapında tanınan, Prof. Dr. Fikret Berkes, Bill Drayton ve New York Üniversitesinde Profesör olan Prof. Dr. Selçuk Şirin gibi isimler kitabın günümüzde mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu belirtmişlerdir. Her fırsatta çocukların geleceğimiz olduğunu, inci kefalinin gerçek sahibinin çocuklar olacağını ve çocukların gelecekte inci kefaline bizlerden daha iyi bir şekilde sahip çıkacağını vurgulayan Mustafa Hoca çocuklar için “İnciler Yola Çıkıyor” isimli diğer bir kitapla çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşan kitap göçün hikayesini anlatmaktadır. Özellikle Van Gölü etrafında yaşayan ve inci kefallerini dünyadaki herkesten daha iyi tanıyan Vanlıların kendinden bir parça bulacakları bu kitapların ilerleyen günlerde çok daha fazla ses getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.




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