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04 Temmuz 2018 09:59

Mustafa Sarıgül: “Herkes Van’a gelmeli”

İstanbul Şişli Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Sarı, Van’ın adeta bir turizm cenneti olduğunu belirterek, “Bu dünya harikası yerleri herkesin gelip görmesi lazım” dedi.

Mustafa Sarıgül: “Herkes Van’a gelmeli”

04 Temmuz 2018 09:59


CHP Van Milletvekili Adayı Fahrettin Çuyrak’ın oğlunun nikah törenine katılmak için Van’da bulunan Mustafa Sarıgül, Edremit ilçesinde kahvaltı yaptıktan sonra Akdamar Adası’na geçti. Adayı ve içerisinde bulunan kiliseyi gezen Sarıgül, inanç turizminin Van için önem arz ettiğini söyledi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde ayin için Akdamar Adasına gelen Ermeni vatandaşlarına destek olduğunu ifade eden Sarıgül, burada Ermeni Patriği Aram Ateşyan ile telefon görüşmesi de yaptı. Ateşyan’dan 9 Eylül’de yapılacak ayin için davet alan Sarıgül, seve seve gelebileceğini söyledi. Mustafa Sarıgül, “Herkes Van’ı ve bu dünyaca ünlü adayı ziyaret etmelidir. Sadece özel günlerde değil. Ben sizlerin aracılığıyla bütün dünyaya ve Türkiye’ye sesleniyorum, Türkiye’ye mal olmuş ünlüler, turizm sevdalıları buraya gelmelidir. Görüyoruz ki bu güzelliklerin dünyada eşi ve benzeri yok. Van’ı beklediğimden çok güzel gördüm. Adeta bir turizm cenneti. Bu dünya harikası yerleri gelip görmek lazım. Herkes Van’a gelmeli. Çok güzel duygularla Van’dan ayrılıyorum. Şahsıma büyük misafirperverlik örneği gösterdiler. Gerek çok sevdiğim dava arkadaşım Fahrettin Çuyrak’a ve adım attığım her yerde beni bağırlarına basan kadirşinas Van halkına sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.


Buradaki dilek kuyusunun başına da geçen Sarıgül, dilek tuttu. Sarıgül, “Allah, insanları kuru iftiradan korusun, üzerimizde dolaşan her türlü fitne ve beladan bizleri muhafaza etsin” temennisinde bulundu.


Sarıgül, daha sonra beraberindekilerle adadan ayrıldı.




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