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04 Temmuz 2017 15:20

Mustafa Yalçın, VASKİ çalışmalarını inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Mustafa Yalçın, VASKİ çalışmalarını inceledi

04 Temmuz 2017 15:20


İlk olarak ilçelerdeki çalışma alanlarını gezen Yalçın, daha sonra Şabaniye Mahallesi’nde bulunan 1 nolu su deposunda devam eden terfi merkezini ve Şabaniye Mahallesi Hasanbey Caddesi’nde devam etmekte olan içme suyu hat yenileme çalışmasını inceledi. VASKİ çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Mustafa Yalçın’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, VASKİ Genel Müdür yardımcıları Emre Eşme ve Emrah Çayırlı, VASKİ daire başkanları ve teknik ekip eşlik etti.


Çalışmalarla ilgili Mustafa Yalçın’a bilgi veren VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, ’’Bu yıl bitireceğimiz terfi merkezinde 2 bin 300 metre 800’lük çelik boru kullandık. Bu sayede su kaybı ve sağlıklı içme suyu temini sağlanmış olacak. Bejingir su kaynağından aldığımız suyu 3 nolu su deposuna aktararak bu sorunu çözmüş olacağız’’ dedi.


Yalçın, VASKİ çalışanları ve mahalle sakinleriyle de kısa süre sohbet etti. Çalışmaları incelerken sırasında yaşlı bir grupla karşılaşan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, yaşlı grubun ayağa kalması üzerine; “Siz zahmet edip kalkmayın, siz görevinizi yaptınız. Görev ve hizmet sırası bizde, size en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.




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