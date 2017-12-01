‘Mutluluk’ oyunu Van’da sahnelenecek

‘Mutluluk’ oyunu, Güneydoğu turnesi kapsamında Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan sonra 11 Aralık Pazartesi günü de Van’da sahnelenecek. Talimhane Tiyatrosu ve Arcola Theatre’ın ortak prodüksiyonu olan ve müziklerini İncesaz ve Yeni Türkü gruplarının kurucuları arasında olan Cengiz Onural’ın hazırladığı Mutluluk’ta; Zülfü Livaneli, gelenekle modernliği, Doğu’yla Batı’yı karşı karşıya getiriyor. İngiltere prömiyeri ve Almanya turnesinin ardından 7-11 Aralık 2017 tarihlerinde Güneydoğu turnesi kapsamında bölge halkıyla buluşacak oyunun organizasyonunu ise Van’da Grafikon Organizasyon üstleniyor.