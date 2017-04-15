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15 Nisan 2017 10:30

Narkotik köpekleri ’Lisa’ ve ’Şila’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Van’da narkotik dedektör köpeği ’Lisa’ ve ’Şila’ isimli köpeklerin de katıldığı 2 ayrı operasyonda 13 kilo 688 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpekleri ’Lisa’ ve ’Şila’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

15 Nisan 2017 10:30


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kargo ile İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik polisi, kargo şirketinin Van’daki aktarma merkezinde ’Şila’ isimli dedektör köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada İstanbul’a gönderilecek 3 adet pirinç çuvalının içerisine gizlenmiş 6 kilo 220 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına alındı.


Öte yandan narkotik polisi yaptığı başka bir istihbarat çalışmasında Van’daki bir kargo şirketinin aktarma merkezinde ’Lisa’ isimli köpek ile arama yaptı. Yapılan aramada müzik kolonları içerisine gizlenmiş halde 7 kilo 468 gram eroin maddesi ele geçirildi. Müzik kolonunu kimse almaya gelmeyince Yüksekova ilçesinde kargoyu gönderen ve kargoyu teslim alan görevli gözaltına alındı. Her iki olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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