’Ne bulduysan giy gel’ projesinin 2. etabı başladı

Van’da yıllardır eğitimde ve sporda birçok ilklere imza atan Mahmut Kipici, geçen yıl bir ilke daha imza attı. ‘Ne bulduysan giy gel’ ismini verdiği futbol kursuna, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler 2 ay boyunca futbol eğitimi alacak. Yazın iki aylığına kiraladığı Arena Halı Sahada haftada iki gün çocuklara eğitim veriyor. Kursa isteyen 2004-2005-2006, 2007 ve 208 doğumlu çocuklar ücretsiz katılabilirler.

Kurs ile ilgili bilgi veren okul müdürü ve kulüp başkanı Harun Yeşilova, geçen yaz tatilinde başlayan proje kapsamında 50 öğrenciye ücretsiz futbol kursu verdiklerini söyledi. Her projede olduğu gibi İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün çocuklardan malzeme konusunda desteğini esirgemediğini ifade eden Yeşilova, “Gerekli olan bütün malzemeler belediye tarafından karşılandı. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına başkan vekilimiz Cemil Öztürk’e çok teşekkür ederiz. Bu yaz sezonunda hocamız Mahmut Kipici tarafından ücretsiz futbol kursu verilecektir. Kursumuzda futbolun temel kuralları, teknik ve taktik çalışmaları öğrencilerimize aktarılacaktır” dedi.

Kursla ilgili açıklama yapan Mahmut Kipici ise, “Amacımızın spor ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sağlıklı bir hayat örgüsü kurmalarına yardımcı olmaktır. Bizler hayatın her basamağında öğrencilerimize imkanlar dahilindeki en iyi seçenekleri sunmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız sürekli devam edecektir. Yine ilkbahar ayında başlayan Karşıyaka ve Hacıbekir mahallelerinde ikamet eden çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bocce kursumuz devam etmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 150 kursiyerimize bocce eğitimi verdik” dedi.

Bocce kurs hocası Beden Eğitimi Öğretmeni Musa Birkan Tülek ise, “Boş vakitlerini sporla ve akranlarıyla beraber iletişim içerisinde geçiren çocuklarımızın hem özgüveni hem de konsantrasyonu yükselir. Kendine güvenen sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük amacımız. Kendini eğitimin önemli bir amacı da çocukların kendilerini gerçekleşmelerine imkan vermektir. Biz bu konuda çalışmalarımıza ara vermeden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yaz futbol okulu kursu için, doğum tarihi 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 olan çocuklarımız katılabilecekler. Kursa katılmak isteyen öğrencilerimiz ayrıca Aile Hekiminden sağlık raporu ve veli izin belgesi ile birlikte kulübümüze başvuru yapabilecekler. Bizlere her zaman halı sahalarının kapılarını açık tutan Arena Halı Saha yönetimine ayrıca teşekkürü borç biliyoruz. Haftada iki gün yapılacak eğitime bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Eğitimimiz eylül ayına kadar sürecek. Sporla sağlıklı nesiller yetiştirme gayesinde olan kulübümüz, bundan sonraki süreçte de eğitimlerine devam edecektir” dedi.