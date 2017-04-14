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14 Nisan 2017 14:37

Nisan’da karla mücadele

Yurdun birçok bölgesinde bahar havası etkili olurken, Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde karayolları ekipleri yol açma çalışması yürütüyor.

Nisan’da karla mücadele

14 Nisan 2017 14:37


Hava sıcaklığındaki artışla ülkenin birçok yerinde ılıman bir hava etkili olurken, Van’da karla mücadele çalışması devam ediyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Bahçesaray’da Nisan ayında Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nin çift şeritli yolunun bir bölümünde kış mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iş makineleri tarafından temizleniyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiyesi ekipleri, çığ tehlikesinin yaşandığı yolda, yüksekliği bazı kesimlerde 3 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolun ulaşıma açılması için gayret gösteriyor. Karapet Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye çığ düştü. Kısa süreli kapanan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu ulaşıma açtı. Yoğun şekilde devam eden kar yağışından dolayı bazı sürücüler dik rampaları çıkamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürüler ise zincir takarak yollarına devam etti.




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