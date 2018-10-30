Norduz koyunu yetiştiricilerine destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da Norduz koyun ve keçisini yerinde koruma kapsamında şartları yerine getiren yetiştiricileri destekliyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi ve ıslahı amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Norduz koyunu ve keçisini yetiştiren çiftçilere hayvan başına 90 lira destek ödemesi yapma kararı aldı.

Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Norduz koyun ve keçisini yerinde korumak için destekleme projesini uygulamaya geçireceklerini belirtti. Projenin 2019 yılında uygulamaya konulacağını ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Projenin amacı gen kaynağı olarak Norduz koyun ve keçisini yerinde korumaktır. Proje kapsamında bin koyun ve 500 keçi faydalanacaktır. Şartlarını yerine getiren çiftçilere hayvan başına 90 lira destek ödemesi yapılacak. Öncelikle Norduz bölgesinde gerçek anlamda Norduz koyunu ve keçisinin ırk özelliği gösteren hayvanları tespit etmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Proje 2019 yılında uygulamaya başlanacaktır" dedi.

Öte yandan, yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciden, koruma yerinde ikamet etmesi ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştirememesi gibi şartlar aranıyor.