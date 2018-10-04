Numan Kurtulmuş, İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen bölgenin ilk ve tek yağlı güreş organizasyonu olma özelliğini taşıyan güreş festivalinin ardından kent merkezine geçti. Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, kent merkezinde ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti.

Valilik bahçesinde Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Kurtulmuş, burada protokol ile selamlaştı. Van Valiliği şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, daha sonra makama geçti.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçen Kurtulmuş, burada parti teşkilatı tarafından karşılandı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Kurtulmuş, burada AK Parti ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarının ardından Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosunun salonunda düzenlenen “İl Danışma Meclisi Toplantısı”na katıldı. Kurtulmuş, toplantının ardından Elite World Van Hotel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmek üzere buradan ayrıldı.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ile parti teşkilatı mensupları katıldı.