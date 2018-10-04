Numan Kurtulmuş: “Son gelen haber, 7 şehide ulaştığını gösteriyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Van'a gelir gelmez acı bir haber aldıklarını belirterek, “Son gelen haber, 7 şehide ulaştığını gösteriyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere sabah saatlerinde Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan Kurtulmuş, daha sonra beraberindekilerle Van Gölü sahilindeki bir işletmede kahvaltı yaptı. Burada gazetecilere Batman'daki hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Van'a gelir gelmez bu acı haberi aldık. Uzun zamandır Doğu ve Güneydoğu'nun bütün illeri diyar-ı huzur haline geldi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Asıl olan milletimizin farklı fertlerinin her yerde huzur içinde yaşamasıdır. Bunun için vatandaşımıza her türlü hizmeti götürmek, devlet olarak vazifemizdir. Bunun için Anadolu'nun, Doğu'nun birçok yerinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının, diğer yatırımların yapılması ve bunlar vasıtasıyla kardeşlerimizin en güzel hizmeti alabilmeleri için olağanüstü gayret sarf ediliyor” dedi.

Terör örgütünün, vatandaşların bu hizmetleri almaması için yıllardır elinden geleni yaptığını ifade eden Kurtulmuş, “En son yine bir inşaat faaliyetinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen askerlerimiz, maalesef yola döşenen EYP patlatılması nedeniyle hain şekilde şehit edildiler. İlk gelen haber 4 şehit idi, ancak son gelen haber 7 şehide ulaştığını gösteriyor. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

“Bu terör örgütlerini, vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar”

Milletin bu hain terör saldırılarını eninde sonunda bertaraf edeceğini söyleyen Numan Kurtulmuş, “İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edecektir. Orta Doğu'da yaşanan kıyameti görüyoruz. Maalesef Suriye'de, Irak'ta, yanı başımızda terörün niçin kullanıldığını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu terör örgütlerini, vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Orta Doğu'da yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halklara büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen halklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz. En az onlar kadar lanetlenmeyi hak edenler, terör örgütlerine bu imkanı veren, bunlara siyasi lojistik, askeri olarak destekleyen unsurlardır. Vekalet savaşlarında tuttukları o maşayı kullanan eller, o maşalar üzerinden kendi menfaatlerini yükseltmek isteyenlerdir. Hepsini lanetliyoruz. Bu bir insanlık saldırısıdır, insanlık suçudur. Bu bölgenin insanının huzura ve güvenliğe ihtiyacı var. Batıda, dünyanın başka yerlerinde ne varsa, bölge insanının aynı standartlarda yaşama hakkı var. Biz de ülke olarak, devlet ve hükümet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Hainlerde; vatandaşın huzurunu, güvenini ve yüksek hayat kalitesine ulaşmaması için her türlü hain saldırıyı yapıyorlar. Nefretle, lanetle kınıyoruz. Bunların ellerini tutanlar da bunun hesabını vereceklerdir ve Ortadoğu coğrafyası, Türkiyemiz, Orta Doğu'nun kilit taşı olan bu bölge, Allah'ın izniyle bütün bu saldırılardan kurtulacaktır” diye konuştu.

Van'ın dünya çapında büyük bir kenti olmaya aday olduğunu da dile getiren Numan Kurtulmuş, “Bunun olması için önce huzurun olması lazım. Hizmetlerin gelebilmesi lazım. Bunları her türlü zorluğa rağmen gerçekleştiriyoruz. Eninde sonunda, ne yaparlarsa yapsınlar, terör diz çökecek ve bölge halkı hep birlikte huzur içinde, refah içinde yaşayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra beraberindekilerle Gürpınar ilçesine geçti.