Oda başkanları toplantısı

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, başkanlığında başkanlar kurulu toplantısı yapıldı. VAN ESOB'ta gerçekleştirilen toplantıya, birliğe bağlı oda başkanları katıldı. Esnaf ve sanatkarların sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda çözüm önerileri de konuşuldu

“Esnafımıza sahip çıkacağız”

Esnafa sahip çıkacaklarını ifade eden Berge, “Van esnafının hak ettiği yere gelmesi için çabalıyoruz. Esnafımız ve sanatkarımız temelinde Van'ımıza ve ülkemize faydalı olmak için çalışıyoruz. Devletimiz ve milletimiz adına emek vermeye devam edeceğiz. Esnafa ve sanatkara sahip çıkılmasının son derece önemli olduğu biliyoruz. Esnafın ve sanatkarın kalkınması için gerçekleştirilebilecek projelere imza atmak istiyoruz. “Kardeşçe ve sevgi saygı çerçevesinde, birlik ve beraberlik adına hareket edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar anlayışında olacağız. Hep birlikte sorunların üzerine gidilmesi durumunda başarılı olabiliriz. İstişare yoluyla sorunlara çözüm arayacağız” dedi.

“Ortak sorunumuz kayıt dışı esnaftır”

Söz alan tüm başkanların kayıt dışı esnaf konusunu dile getirerek, “Ortak sorunumuz, Van'ın kangren haline dönen kayıt dışı esnaf meselesidir. Bunun için ilgili kurumların harekete geçmesi için çalışmalar yapacağız. Van'da neredeyse bütün meslek alanlarında kayıt dışı esnaf bulunuyor” dediler.