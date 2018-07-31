Oda başkanlarından ESOB’a ziyaret

Adana, Hatay, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya’dan gelen oda başkanları, Van ESOB Başkanı İsa Berge’yi ziyaret etti. 3 gün boyunca Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen oda başkanları, Van’a hayran kaldıklarını ifade etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklamada bulunan Van ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, “5 şehirden gelen kıymetli oda başkanlarımızı ağırlamak bizler için bir onurdu. Kıymetli dostlarımız ile gezdiğimiz her an, bizler için mutluluk kaynağıydı. İlimize karşı olan ön yargıları kırmak ve kentin güzelliklerini tanıtmak, bizim başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu güzel günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretleri sırasında Van’a hayran kaldıklarını ifade eden oda başkanları ise kendilerini 3 gün boyunca ağırlayan Başkan Berge’ye teşekkür etti.

Ziyarete Adana Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nevzat Alphan, Hatay İskenderun Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, Hatay Kırıkhan Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Süleyman Baday, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, Kırşehir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Murat Zobu ile Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akardağan katıldı.