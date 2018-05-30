Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "2017’nin En İyileri" yarışmasında ödül kazananlar açıklandı. Van’ın sorunlarını, başarılarını, beklentilerini haber ve köşe yazılarıyla dile getiren, Van’ın 80 yıllık ilk gazetesi bağımsız, özgür haberciliğin ve Vanlıların buluşma adresi Vansesi Gazetesi’nin gazetecilik başarıları devam ediyor. 2013 yılında TSYD Türkiye birinciliğini, 2012 yılında TSYD Türkiye ikinciliğini Van’a getiren Vansesi Gazetesi spor basınının en prestijli ödülü olarak nitelendirilen TSYD’nin "2017’nin En İyileri" yarışmasında bir kez daha Türkiye birinciliğini Van’a getirdi. Sporun ve sporcunun dostu Vansesi Gazetesi muhabiri Rıdvan Can’ın amatör sporcuların içinde bulundukları sorunlara dikkat çeken "Ödünç ayakkabıyla dünya dördüncülüğü" başlıklı haberi TSYD’nin "2017’nin En İyileri" yarışmasında yerel haber dalında Türkiye birinciliği ödülüne layık görülerek Van’ı gururlandırdı. Türkiye’nin ünlü spor yazarları yarışma jürisinde yer aldı. Koordinatörlüğünü Ahmet Çakır’ın, jüri başkanlığını Attila Gökçe’nin yaptığı yarışmada Ali Sami Alkış, Bağış Erten, Barış Ertül, Cem Dizdar, Cem Şengül, Fatih Kuşçu, Fuat Akdağ, Fuat Ercan, Gürel Yurttaş, İbrahim Yıldız, Mert Aydın ve Murad Sezer jüri üyesi olarak görev yaptılar. Ulusal ve yerel basından çeşitli dallarda 207 eserin katıldığı yarışmada jüri üyeleri, eserler arasından 40’tan 100’e kadar geleneksel puanlama yöntemiyle en iyileri seçti. Puanlama sonucunda TSYD 2017 Yerel Gazete Haber Dalı’nda gazetenin çalışkan ve başarılı muhabiri Rıdvan Can’ın "Ödünç ayakkabıyla dünya dördüncülüğü" başlıklı haberi jüri tarafından Türkiye birinciliğine layık görürken çeşitli dallarda gerekli oy oranını aşan çalışmalar "övgüye değer" bulundu. TSYD ödül töreni tarihi TSYD tarafından açıklanacak.

TSYD Van Temsilcisi ve Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali elde edilen başarının Van adına önemli olduğuna dikkat çekerek, "Gazetecilik çileli zor bir meslektir. Spor gazeteciliği hem zor hem de farklı bir ilgi sorumluluk gerektirmektedir. Van’ın ilk gazetesi Vansesi kurulduğu günden bugüne kadar bağımsız, özgür ve ilkeli gazetecilik anlayışını ödün vermeden devam ettirmektedir. Van’ın ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının takipçisi olan gazetemiz haber ve köşe yazılarıyla birçok sorunun çözülmesine, bazı projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmiş, etmeye devam etmektedir. Vansesi spor alanında da iddialı ve öncü olmuştur. Profesyonel-amatör ve bireysel spor dallarında kulüplerin ve sporcuların başarılarını, sorunlarını dile getiren, takipçisi olan gazetemiz sorumlu haberciliğinin karşılığını ulusal düzeyde almış ve alamaya devam etmektedir. 2013 yılında TSYD Türkiye birinciliğini, 2015 yılında Türkiye ikinciliğini Van’a getiren gazetemizin başarılı muhabiri Rıdvan Can arkadaşımız "Ödünç ayakkabıyla dünya dördüncülüğü" başlıklı haberi Türkiye birinciliği ödülü almıştır. Arkadaşımızı yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Başarıda gazetemizde her aşamada görev yapan değerli arkadaşlarımızın emeği ve payı vardır. Bu ödül Vansesi’ne, Van’ın başarılı gazeteciliğine ve Van’a verilen ödüldür. Vansesi ilkeli habercilik anlayışı ve başarılarıyla Van’ın adını duyurmaya tanıtmaya devam edecektir" dedi.

Rıdvan Can ise, “Türkiye Spor Yazarları Derneği (TYSD) tarafından düzenlenen yarışmada yerel basın dalında, "Ödünç ayakkabı ile dünya şampiyonluğuna" adlı haberimle Türkiye birincilik ödülüne layık görüldüm. Bu ödülü alırken hep birlikte futbolun para etmediği değil, para ettiği bir şehir olabilmek için birlikte mücadeleye var mısınız? Bizi bu ödüle layık görenlere şükranlarımı sunarım. Her ödül "borç senetidir, Memleketime ve Van’ın sporuna gençliğe hizmete devam” dedi.