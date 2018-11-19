Odunların altında 24 kilo esrar çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Gürpınar karayolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli bir kamyonet durduruldu. Jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette uyuşturucu madde arama köpekleri “Devran” ile “Cesur”un da katılımıyla yapılan aramada, kasa kısmında bulunan odunların altına gizlenmiş vaziyette 23 paket halinde 24 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak kamyonette bulunun 2 şüpheli gözaltına alındı.