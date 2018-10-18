Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu

Van'ın Tuşba ilçesindeki öğrenciler, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında ilk kez beyaz perdeyle buluştular.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında Türkiye'de sinemaya gitme imkanı bulamayan 1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor. Proje kapsamında Tuşba ilçesinden bin öğrenci, Van AVM/de bulunan Maxsimun Sinema'da ‘Bizim Köyün Şarkısı' adlı yerli komedi filmini izledi.

Sinemaya gelen öğrenciler, patlamış mısır ve su ikramının ardından salonlara alındı.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Bakanlık tarafından başlatılan projeyle Türkiye'de daha önce sinemaya gitmeyen 1 milyon öğrencinin sinemayla buluşturulacağını söyledi. Van'da 16 bin öğrencinin sinemayla buluşacağını belirten Tevke, ekim ayı içerisinde 5 bin öğrencinin beyaz perdeyle tanıştığını söyledi. Projeyi önemsediklerini belirten Tevke, öğrencilerin sinemaya gitmekten duyduğu mutluluğu gözlerinden okuduklarını dile getirdi.

Söz konusu projenin Van İl Proje Koordinatörü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı ise, projenin 21 Aralık 2018 tarihine kadar süreceğini belirtti.