Öğrenciler, sanat yoluyla İngilizce öğreniyor

Milli ve evrensel değerleri temel alarak dünyayı güzelleştirmeyi, barışı ve sevgiyi yaygınlaştırmayı hedefleyen; resim, müzik, drama ve edebiyatla İngilizceyi eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğretmeyi amaçlayan proje meyvelerini veriyor. Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6’ıncısı düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında 4 bin 841 başvurunun alındığı ve ödül başvuru raporlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından English Through Art (Sanat Yoluyla İngilizce) projesi saha ziyaretine kalan 151 çalışma arasına girme başarısı gösterdi. 2016 yılında başlayan proje kapsamında Van’ın Edremit ilçesi Yunus Emre Ortaokulu’nda, modern bir İngilizce sınıfı; öğrencilerin İngilizce dersi için görsel ve işitsel materyal ürettikleri bir atölye, öğrencilerin boş zamanlarında oturup İngilizce kitap, dergi broşür okuyup şiir günlük yazabilecekleri bir kitap okuma köşesi oluşturuldu.

Yapılan açıklamada, “Okulun bir bölümünün English Zone (İngilizce Sahası) olarak yabancı dil öğretimine ayrıldığı proje kapsamında, “Müzik yoluyla İngilizce öğretimi için belirli şarkılar üzerine çalışılmış ve İngilizce okul korosu kurulmuştur. İngilizce Edebiyat Kulübü açılarak Türk ve yabancı şair ve yazarların eserleri incelenmiş, İngilizce şiir dinletisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dil öğrenme becerisi yüksek olan öğrenciler arasından otuz öğrenci asistan öğretmen olarak belirlenmiştir. Asistan öğretmenler tarafından istekli olan velilere temel seviyede İngilizce eğitimi verilmiş, bu eğitim sayesinde veli ve öğrencilerin İngilizce masallar okutulmuş, ‘’Okuyorum, çiziyorum’’ etkinliği ile 370 resimlik bir eser elde edilmiş ve bu eserlerin katılımcılar tarafından değerler eğitimi çerçevesinde İngilizce cümlelerle ifade edilmesi sağlanmıştır. Bu eğitimler sonucunda başarılı ve gönüllü veli ve öğrencilerden tiyatro kulübü oluşturulmuştur. Sonuç olarak veli, öğretmen, öğrenci ve okul personelinden oluşan “Masallar Diyarına Yolculuk” adlı İngilizce tiyatro metni yazılmış ve okulda 23 Nisan haftasında bölge halkına sahnelenmiştir. Ayrıca oyunda özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere ve okul personeline de görev verilmiş, sosyal anlamda okuldaki özel eğitim hizmetleri desteklenmiştir. Proje kapsamındaki bütün bu faaliyetlerle İngilizce ve değerler adına farkındalık oluşturulmuş, İngilizce öğretimine yeni bir metod kazandırılarak öğrencilerin İngilizceyi sevmeleri ve öğrenmeleri sağlanmıştır. Velilerin eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesiyle okul-aile işbirliği sağlanmış, öğrencilerin okuldaki ders başarılarında da yapılan testler sonucunda artış olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Proje çalışması çerçevesinde “Masallar Diyarına Yolculuk” adlı İngilizce tiyatro oyununun Van Devlet Tiyatrosu’nun katkılarıyla 27 Mayıs 2018 tarihinde saat: 13.30’da sahneleneceği belirtildi.