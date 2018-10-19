Öğrenciler temsilcilerini sandıkta belirlediler

Van'ın Erciş ilçesi Reşit Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul temsilcilerini oy kullanarak belirlediler.

Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan okulda yapılan seçimlerde 5 aday kıyasıya yarıştı. 530 öğrenci, okul idaresi gözetiminde kurulan sandıklarda oy kullanarak temsilcilerini seçtiler. Seçimde en çok oyu alan 4/C sınıfı öğrencisi Aleyna Avcı okul temsilcisi oldu.

Okul idaresi, yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerin en temel haklarından olan seçme ve seçilme hakkını yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini belirttiler.