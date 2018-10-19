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Öğrenciler temsilcilerini sandıkta belirlediler

Van’ın Erciş ilçesi Reşit Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul temsilcilerini oy kullanarak belirlediler.

Van'ın Erciş ilçesi Reşit Çelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul temsilcilerini oy kullanarak belirlediler.


Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan okulda yapılan seçimlerde 5 aday kıyasıya yarıştı. 530 öğrenci, okul idaresi gözetiminde kurulan sandıklarda oy kullanarak temsilcilerini seçtiler. Seçimde en çok oyu alan 4/C sınıfı öğrencisi Aleyna Avcı okul temsilcisi oldu.


Okul idaresi, yapılan etkinlikle birlikte öğrencilerin en temel haklarından olan seçme ve seçilme hakkını yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini belirttiler.

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