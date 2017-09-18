Öğrencilerden Kırekin’e ziyaret

Okul Müdürü Erdal Kılıçaslan, rehber öğretmeni İlknur Görünüm, öğrenciler Berfin Gündüz ve Yusuf İslam Şabu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılışı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin’i makamında ziyaret ederek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kırekin, yeni eğitim yılının ülkemize ve Van’a hayırlı olmasını ve başarıyla geçmesini temenni etti.

Kendisine çiçek veren öğrencilere, Milli Eğitim Müdürü Kırekin de çeşitli hediyeler verdi.