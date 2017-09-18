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18 Eylül 2017 15:35

Öğrencilerden Kırekin’e ziyaret

Van’ın Tuşba ilçesindeki Koç Ortaokulu öğrencileri, İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin’i ziyaret ettiler.

Öğrencilerden Kırekin’e ziyaret

18 Eylül 2017 15:35


Okul Müdürü Erdal Kılıçaslan, rehber öğretmeni İlknur Görünüm, öğrenciler Berfin Gündüz ve Yusuf İslam Şabu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılışı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin’i makamında ziyaret ederek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kırekin, yeni eğitim yılının ülkemize ve Van’a hayırlı olmasını ve başarıyla geçmesini temenni etti.


Kendisine çiçek veren öğrencilere, Milli Eğitim Müdürü Kırekin de çeşitli hediyeler verdi.




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