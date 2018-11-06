Öğrencilere deprem eğitimi

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınca yürütülen ‘‘Deprem Afetine Hazır mıyız?' projesi, bu yıl da çeşitli okullarda verilen seminerlerle sürdürülüyor. Bu kapsamda Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verildi. Deprem bilgisi ve alınacak tedbirlerin yer aldığı kitapçıkları da öğrencilere dağıtan uzmanlar, okulun konferans salonunda 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 Van depremlerinde MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri izleterek, vatandaşlar tarafından deprem anında yapılan ihmalleri aktarıldı.

Ayrıca, tehlike anında en hızlı şekilde bölgeyi boşaltmak, güvenli yolların planlanması ve evin dışında veya mahalle dışında olmak üzere en az iki farklı buluşma yerinin ayarlanması konularında öğrencilere bilgi aktaran uzmanlar, her evde mutlaka deprem çantasının hazır bulunması gerektiğini de vurguladı.

Sürekli yaptıkları deprem tatbikatları ile her daim olası depremlere karşı hazır olduklarını söyleyen öğrenciler ise, Van Büyükşehir Belediyesi personellerinden aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerin kendileri için çok büyük bir önem ifade ettiğini belirtti.